A convicção de Amorim: "De certeza que vai renovar com o Sporting..."

Treinador do Sporting fez a antevisão ao jogo com o Besiktas (terça-feira, às 17h45), e falou sobre Adán.

Adán foi o jogador escolhido pelo Sporting para fazer a antevisão ao jogo com o Besiktas e falou sobre uma possível renovação com os leões. O guardião espanhol mostrou disponibilidade para continuar em Alvalade depois de terminar o atual vínculo, em 2022.

Rúben Amorim, que falou depois, não tem dúvidas de que Adán ainda tem muitas épocas pela frente de leão ao peito. "A vontade do Adán em ficar é a vontade do Sporting em mantê-lo. Será certamente jogador do Sporting na próxima época. Por tudo o que tem dado, pela pessoa que é. De certeza que vai renovar", afirmou aos jornalistas.