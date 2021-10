Adán: o jogo com o Besiktas, a importância de Pote e ainda a renovação

Dortmund's Dutch forward Donyell Malen (R) heads the ball but fails to score against Sporting Lisbon's Spanish goalkeeper Antonio Adan during the UEFA Champions League Group C football match between BVB Borussia Dortmund and Sporting CP in Dortmund, western Germany, on September 28, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Guarda-redes espanhol do Sporting projetou, esta segunda-feira, o duelo ante o anfitrião turco Besiktas, relativo à terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Expectativas: "Obviamente, o nosso pensamento é somar três primeiros pontos, confirmar a evolução que a equipa teve nos primeiros dois jogos [frente a Ajax e a Dortmund]. Necessitamos de pontuar para ter confiança."

Jogo crucial: "É importante. Se quisermos continuar na Champions, temos que somar pontos amanhã. Todavia, sobram ainda quatro jogos para disputar. Ainda temos muito a dizer nesta Champions. É importante para nós somar pontos já amanhã."

Lidar com o nervosismo: "A experiência dentro desta competição é muito importante para chegar longe. As equipas que chegam à fase final são praticamente as mesmas, que têm grandes trajetórias nesta competição. Nós temos muita gente jovem. Para muitos, são os primeiros jogos na Champions e isso pesa. Tentamos compensar isso com ilusão e vontade em jogar nesta competição. Em Borussia, demonstrámos uma capacidade mental maior do que com o Ajax, em Lisboa. Tentámos crescer."

Pedro Gonçalves reforça ambição: "Como disse o mister [Amorim], com Pedro somos melhores. Quantos mais jogadores disponíveis, mais forte é a equipa. Pote fez muitos golos no ano passado, é importante para nós, mas as decisões cabem ao mister."

Poder ofensivo do Besiktas: "Olhamos para o Besiktas e vemos grandes jogadores. Tem grandes individualidades, mas centramo-nos no Besiktas como um todo, pelo que demonstrou no ano passado. Pjanic é um dos grandes jogadores que podem marcar a diferença. Será um rival complicado pelo seu todo."

Renovação: "Todos conhecem a minha vontade de estar aqui, o feliz que sou no Sporting, tal como a minha família em Lisboa. É muito importante para a decisão futura. Não depende só de mim, depende também do clube. Mas ainda sobram muitos meses até terminar o contrato. Há uma relação fantástica com o clube e veremos o que sucede no futuro."