Oficial: MT volta a ser cedido pelo Vasco da Gama ao Santa Clara

O jogador MT vai voltar a alinhar no Santa Clara na temporada 2023/24 por empréstimo do Vasco da Gama do Brasil, anunciou esta sexta-feira a SAD do clube da II Liga.

"MT renova! A Santa Clara, Açores, Futebol SAD, tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com o Vasco da Gama para a renovação do empréstimo de Matheus Araújo (MT)", adianta o Santa Clara em nota de imprensa.

O emblema açoriano, recém-despromovido ao segundo escalão do futebol nacional, avança ainda que fica com "opção de compra no final da referida cedência".

"O polivalente jogador brasileiro prepara-se assim para cumprir a segunda época consecutiva ao serviço do Santa Clara, onde na temporada passada completou 20 jogos", destaca o clube.

MT, agora com 22 anos, chegou ao Santa Clara em agosto de 2022 para a sua primeira experiência fora do Brasil, onde representou o Vasco da Gama e o Volta Redonda.

A 2 de junho, o presidente da SAD do Santa Clara, Bruno Vicintin, disse que o clube tem a ambição de voltar à I Liga e revelou que os açorianos iriam inscrever uma equipa sub-23 na Liga Revelação.