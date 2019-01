Avançado do Rio Ave deixou uma mensagem nas redes sociais.

Galeno, jovem avançado que alinha no Rio Ave por empréstimo do FC Porto, publicou nas redes sociais uma imagem de um lance com Jardel no encontro com o Benfica, que as águias venceram por 4-2.

"Quero saber quando vão marcar um penálti sobre mim", escreveu o jogador, com a imagem do referido lance com o central.

O lance aconteceu ao minuto 81 da partida. Veja: