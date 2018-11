Adeptos do Rio Ave revoltados exigem tomada de posição da Direção

Dirigentes do Rio Ave têm sido pressionados pelos adeptos no sentido de tomar medidas após as incidências no jogo com o Aves.

Apesar de não mudar a postura em relação às arbitragens, numa perspetiva de dar tranquilidade ao sector e manter a confiança nos agentes, os dirigentes do Rio Ave têm sido pressionados pelos adeptos no sentido de tomar medidas após as incidências no jogo com o Aves. O clube vila-condense sentiu-se prejudicado e salientou os erros de arbitragens depois dos encontros frente a Braga e Nacional, ainda que o tenha feito de forma ténue, queixando-se, agora, do critério da expulsão de Nadjack, na fase inicial da partida com o Aves, sendo que o Rio Ave acabou por perder, por 2-1, jogando grande parte do tempo com dez elementos. A revolta dos adeptos fez-se sentir nas redes sociais, tendo, muitos deles, exigido à Direção uma tomada de posição pública.

À margem da polémica, refira-se que Fábio Coentrão partiu um osso da mão esquerda no jogo com os avenses, tendo continuado em campo mesmo limitado por essa lesão, e vai, por isso, treinar com uma proteção no regresso do plantel ao trabalho, agendado para amanhã de manhã.