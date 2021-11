Wendell, Marcano e Uribe: Conceição aborda os três lesionados

Sérgio Conceição não acredita na recuperação dos três jogadores para o duelo com o Milan.

Falharam o último treino antes da viagem para Milão e não deverão ser opções para o quarto encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões. O FC Porto não deve mesmo poder contar com Marcano, Wendell e Uribe.

"Muito difícil, a condição dos três. Wendel de certeza, Marcano difícil e Uribe muito difícil. Vão acompanhar a equipa", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O lateral brasileiro, reforço para esta época, está com um problema no joelho. Quanto ao defesa e ao médio, que jogaram diante do Boavista, no último fim de semana, estão a contas com uma entorse no tornozelo direito e uma lesão muscular na coxa direita, respetivamente.