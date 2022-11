Villas-Boas viu "um grito de revolta" nas palavras de Sérgio Conceição

Antigo treinador dos dragões comenta frase forte de Conceição após vitória frente ao Atlético.

"Houve muitas pessoas, até de dentro, que meteram a viola no saco", afirmou Sérgio Conceição depois do triunfo (2-1) do FC Porto frente ao Atlético, que permitiu aos dragões a vitória no grupo da Champions. André Villas-Boas considera que as palavras do técnico foram a expressão de um "grito de revolta".

"Depois daquele arranque houve muita especulação, por parte dos media, sobre quantas equipas, estatisticamente, conseguem chegar aos oitavos de final, estando naquela posição [duas derrotas nos dois primeiros jogos]. Tendo o FC Porto terminado em primeiro lugar, dá essa vontade de expor um sentimento, por parte do Sérgio Conceição. Acho que ele quis exprimir um grito de revolta", afirmou o antigo treinador do clube azul e branco em entrevista à Renascença.

"É a constatação da força e da ambição de vencer desta equipa", disse Villas-Boas sobre o sucesso dos dragões na atual edição da Champions, atribuindo "mérito aos jogadores e à equipa técnica, porque tiveram capacidade de resiliência para aguentar a fase negativa."

Villas-Boas faz um balanço positivo da temporada até ao momento. "Sérgio Conceição é um treinador que vive o espírito do FC Porto como poucos. Isso transmite-se na energia, na ambição, na sede de vencer que a equipa tem. A carreira do Sérgio tem sido marcada pelo sucesso no FC Porto, garantindo agora, mais uma vez, a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões", apontou.