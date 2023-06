Villas-Boas sobre Pinto da Costa: "Andamos desencontrados na relação, fruto de um FC Porto-Marselha"

Palavras do antigo treinador do FC Porto esta quinta-feira.

André Villas-Boas marcou esta quinta-feira presença na QSP Summit, em Matosinhos, e abordou a relação, que diz ser desencontrada, com Pinto da Costa, presidente do FC Porto. Isto com a possível candidatura à liderança do clube como pano de fundo.

"Tenho máximo e absoluto respeito por quem está na presidência. Andamos desencontrados na relação, fruto de um jogo FC Porto-Marselha, da Liga dos Campeões. Já o disse ao próprio o porquê da quebra da relação. Nesse dia, confirmei o meu destino: foi o meu regresso a casa. Se vai acontecer o mesmo em 2024 ou em 2028? Não consigo responder de forma precisa. Enquanto sócio ativo, votarei, não sei se como candidato ou não", declarou.