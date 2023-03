"Uribe pode deixar o FC Porto? A saída de grandes jogadores é colmatada com outros"

Uribe termina contrato com o FC Porto no final da temporada e poderá sair a custo zero.

Matheus Uribe termina contrato com o FC Porto no final da temporada, podendo sair a custo zero em junho. Mas o clube portista está a fazer o que "é possível" para gerir a situação contratual do futebolista, defende o treinador Carlos Azenha.

"Penso que o FC Porto estará a fazer uma gestão [da situação] dentro daquilo que é possível e das possibilidades financeiras do clube. De fora, às vezes pode parecer desleixo, que deixaram para última, mas nem sempre isso acontece. Tem que ver com o momento financeiro, com os passes e com as exigências dos empresários", adiantou, em declarações à "Bola Branca", da Rádio Renascença.

O médio internacional colombiano é "um dos melhores jogadores do campeonato português", mas o FC Porto conseguirá fazer face à saída, caso realmente se confirme: "O mais importante, neste momento, é focar nos objetivos que ainda são possíveis. A saída de grandes jogadores é colmatada com outros", referiu o antigo adjunto de Jesualdo Ferreira.

Uribe foi titular e jogou todos os minutos pela Colômbia frente ao Japão, no particular disputado esta terça-feira. Os cafeteros venceram por 2-1.