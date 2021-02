"Um dia vão matar um jogador do FC Porto, Fábio Veríssimo vai achar legítima defesa"

Francisco J. Marques recorreu ao Twitter para deixar uma publicação sobre a arbitragem do Belenenses-FC Porto, muito contestada logo após a partida da 17ª jornada da I Liga por Sérgio Conceição e Pepe

"Um dia vão matar um jogador do FC Porto mas não vai acontecer nada, porque Fábio Veríssimo vai achar legítima defesa. E o que dizer do critério disciplinar? Nem todos são Palhinhas", começou por publicar o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques.

Ao mesmo tweet, acrescentou ainda: "A entrada de Calila, que já tinha amarelo, é duríssima, mas para o assistente Sérgio Jesus, ali mesmo à beirinha, nem falta foi. Esta gente não defende o futebol, nem a verdade. Quanto tempo de pausa esta arbitragem motivará a Fábio Veríssimo?".

Um pouco mais tarde, Francisco J. Marques voltou a publicar no Twitter, então para referir-se a um lance na área do Belenenses aainda na fase inicial da primeira parte. "E este joelhada no gémeo do Taremi, logo aos 12 minutos, num penálti que Rui Oliveira, na função VAR, devia ter indicado ao árbitro. Isto hoje foi um fartar vilanagem", publicou.