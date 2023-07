Tomás Esteves a viajar para Itália: saiba quanto rende ao FC Porto

Lateral vai assinar a título definitivo pelo Pisa, que paga uma verba perto de 1 M€, mais objetivos.

Depois de um longo processo negocial, resta pouco tempo até Tomás Esteves ser anunciado como reforço do Pisa, agora a título definitivo depois do empréstimo da época passada. Segundo informações recolhidas por O JOGO, o lateral-direito viaja hoje para Itália, onde o espera um contrato válido por três temporadas com mais uma de opção. O FC Porto, por seu turno, receberá perto de um milhão de euros, sendo que há outras parcelas dependentes de objetivos.

O Pisa, como se sabe, recebera Tomás por empréstimo com uma cláusula de compra de 5,5 M€ que seria obrigatória caso conseguisse a promoção à Serie A. Tal não aconteceu, mas desde cedo o clube manifestou interesse em contratar o jogador, mas por valores mais baixos. Não parecia exequível numa primeira fase e havia outros clubes com o defesa sinalizado, contudo, a verdade é que a lesão no adutor direito que Tomás sofreu acabou por provocar uma desvalorização - deverá ser dado como apto dentro de poucas semanas. Por outro lado, o contrato com o FC Porto só tem validade até ao fim da próxima época, o que também contribuiu para este desfecho.