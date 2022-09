Tiquinho reclama perto de 29 mil euros ao FC Porto e avança para tribunal

Antigo avançado dos "dragões" interpôs, na terça-feira, uma ação contra o emblema azul e branco.

Segundo consta no portal Citius, Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, avançou na terça-feira com uma ação contra o emblema azul e branco no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, reclamando uma verba de 28.806,51 euros.

O avançado brasileiro, agora jogador do Botafogo, chegou aos "dragões" em janeiro de 2017, proveniente do V. Guimarães, tendo saído em 2020 para o Tianjin Teda, da China. Depois, representou o Olympiacos (entre 2021 e 2022).

Pelos portistas, Tiquinho Soares, 31 anos, marcou 64 golos 140 jogos disputados.