"Taremi tem de escolher um caminho: plano desportivo ou financeiro"

Orlando Sá

Orlando Sá, antigo avançado do FC Porto, comentou aos microfones da Antena 1 o futuro de Taremi e o interesse do Al Hilal em contar com os seus serviços, afirmando que o atacante tem de decidir que rumo quer para a sua carreira.

"Olhando à idade e do que tem vindo a fazer no FC Porto, tem de escolher um caminho: plano financeiro ou desportivo. Se quiser plano desportivo passa por ficar no FC Porto ou sair para um grande europeu, que tem qualidade para isso; se for pelo financeiro, [o Al Hilal] é sem dúvida a melhor escolha, tem um poder financeiro que nenhum outro clube poderá competir", comentou Orlando Sá, já retirado.

"Pelo que eu sei pela altura em que o Carlos Carvalhal o trouxe para Portugal é um jogador com objetivos em jogar na Europa e vincar, inclusive na altura em que o Milan teve a vontade de o contratar ele expressou de certa forma a vontade de sair do FC Porto", recordou.