Taremi recorda Queiroz e fala sobre a seleção iraniana: "A equipa está dividida"

Taremi com a camisola do Irão

Avançado do Porto falou sobre o momento que a seleção iraniana atravessa.

Depois da saída do polémico selecionador Dragan Skocic, a poucos meses do Mundial'2022, Mehdi Taremi falou sobre o momento que a seleção iraniana atravessa, deixando algumas críticas e recordando Carlos Queiroz, que esteve no comando técnico da seleção do Irão entre 2011 e 2019.

"Carlos Queiroz não teria dito o que Dragan Skocic disse", começou por afirmar o avançado do FC Porto em entrevista ao "Sport360". De recordar que Dragan Skocic havia afirmado, em 2021, que os jogadores iranianos eram fracos taticamente, algo ao qual Taremi respondeu, gerando-se um conflito entre ambos.

"A Federação iraniana é uma organização sem cabeça. Quem são os responsáveis pelas tomadas de decisão da Federação? A nossa equipa está fraturada e dividida. Ninguém gerou solidariedade e unicidade", concluiu o internacional iraniano.