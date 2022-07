Taremi e companhia sem selecionador a poucos meses do Mundial

Dragan Skocic deixou o cargo, segundo informações oriundas do Irão.

O croata Dragan Skocic foi demitido do cargo de selecionador de futebol do Irão, a menos de cinco meses do Mundial'2022, no Qatar, noticiou a agência de notícias iraniana, Irna.

"O comité técnico da federação de futebol demitiu das suas funções o treinador da equipa nacional de futebol, Dragan Skocic", informou a Irna, sem divulgar mais pormenores.

O técnico croata, de 53 anos, assumiu o comando da seleção do Irão em 2020, substituindo no cargo o belga Marc Wilmots, que em 2019 tinha ocupado o lugar do português Carlos Queiroz.

A seleção iraniana de futebol, que tem em Taremi uma das estrelas, vai disputar em dezembro a fase final do Mundial de futebol, na qual Portugal também marcará presença, disputando a primeira fase da competição integrado no Grupo B, juntamente com as congéneres de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.