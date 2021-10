Taremi dá troco ao selecionador do Irão: "Os problemas são outros"

Dias depois de Dragan Skocic, selecionador do Irão, defender que o jogador iraniano é fraco taticamente, Taremi refutou a crítica e referiu que "infelizmente, os problemas são outros".

Mehdi Taremi utilizou as redes sociais para, ao que parece, responder aos comentários do selecionador do Irão, Dragan Skocic, que defendeu que os jogadores iranianos, embora sejam muito fortes no que diz respeito à técnica e à capacidade física, são fracos taticamente. O avançado do FC Porto não está de acordo com o treinador...

"Gostaria de dizer que, além da técnica individual e da força física, os jogadores iranianos têm um alto nível de conhecimento tático do futebol. Infelizmente, os problemas são outros. Viva ao Irão", escreveu Taremi o Twitter.

Taremi soma 26 golos em 55 internacionalizações pela seleção iraniana, sendo um habitual titular na equipa de Dragan Skocic.