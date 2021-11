Taremi não integra lista de convocados da seleção do Irão

Habitual presença nas convocatórias de Dragan Skocic, Mehdi Taremi não faz parte da última lista para os próximos desafios da seleção iraniana. Imprensa do Irão escreve que a decisão está relacionada com o conflito recente entre o treinador e o jogador.

O selecionador Draga Skocic divulgou, este sábado, a convocatória para os encontros frente ao Líbano e à Síria, de qualificação para o Mundial'2022, e há uma ausência de peso: Mehdi Taremi. O avançado do FC Porto, uma das figuras daquela seleção e a atravessar uma boa fase nos azuis e brancos, não foi selecionado.

De acordo com a imprensa do Irão, esta decisão do treinador prende-se com o desentendimento recente entre o técnico e Taremi. Tudo começou quando Skocic veio a público dizer que os jogadores iranianos, embora sejam muito fortes no que diz respeito à técnica e à capacidade física, são fracos taticamente. O avançado do FC Porto não concordou e respondeu, no Twitter.

"Gostaria de dizer que, além da técnica individual e da força física, os jogadores iranianos têm um alto nível de conhecimento tático do futebol. Infelizmente, os problemas são outros. Viva ao Irão", escreveu Taremi, na altura.

Este conflito levou mesmo os dois a marcarem um encontro para resolverem a desavença. Mas o problema parece não estar totalmente sanado, segundo a imprensa persa.