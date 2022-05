Taremi entrega futuro nas mãos do FC Porto: "Por vontade dele..."

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Taremi foi o goleador do FC Porto em 2021/22

Maciel Neto, amigo e intermediário, lembra que o dianteiro tem mais dois anos de contrato e vinca que está feliz no Dragão. "Por vontade dele, será para ficar", garante em O JOGO.

A presente época permitiu a Taremi elevar a fasquia a um nível nunca visto. Com 24 golos pelo FC Porto, o avançado tornou-se no melhor marcador iraniano de sempre numa temporada na Europa, melhorando o recorde que já lhe pertencia - 23 golos, em 2020/21.

Nem o mítico Ali Daei faturou tanto no Velho Continente, pelo que o registo promete fazer de Mehdi um dos principais animadores do mercado para os lados do Dragão.