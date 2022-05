"Taremi? Enganadores são os que insistem em destratar um dos melhores do campeonato"

Nas últimas semanas, Taremi foi apelidado de enganador num artigo publicado no Jornal Sporting. Depois, e de acordo com Sérgio Conceição, o árbitro Hugo Miguel terá chamado o mesmo ao iraniano, no Braga-FC Porto.

Na newsletter Dragões Diário desta quarta-feira, o FC Porto destacou o bis apontado por Taremi ao Vizela, na vitória por 4-2, e os 20 golos que o iraniano soma nesta edição da Liga Bwin. Os azuis e brancos deixam ainda uma crítica, dizendo que "enganadores são aqueles que insistem em destratar um dos melhores jogadores do campeonato e que branqueiam a qualidade superlativa que Taremi acrescenta à equipa e ao futebol português".

"Com o bis que assinou no mais recente triunfo frente ao Vizela, Mehdi Taremi chegou aos 20 golos na Liga Portugal Bwin, aos quais junta ainda 13 assistências, e já superou os números registados na primeira época de Dragão ao peito em termos globais. Enganadores são aqueles que insistem em destratar um dos melhores jogadores do campeonato e que branqueiam a qualidade superlativa que Mehdi Taremi acrescenta à nossa equipa e ao futebol português. Digam o que disserem, é um craque!", lê-se na newsletter do clube.