Super Dragões escrevem a Graça Freitas

Fernando Madureira, líder dos SuperDragões, enviou esta tarde um email dirigido a Graças Freitas, diretora-geral de Saúde, a solicitar "apoio, conselhos e recomendações" para que a claque possa marcar presença em Famalicão sem quebrar qualquer regra de segurança e dando "um exemplo de cidadania".

A principal claque do FC Porto pretende apoiar a equipa neste regresso à competição prevendo ter elementos à saída do hotel, no percurso até Famalicão e, depois, no exterior do estádio, onde não poderá haver grupos com mais de 20 pessoas. "Vamos estar espalhados, não pretendemos quebrar qualquer regra de segurança", referiu a O JOGO o líder dos SuperDragões que continua a lutar para que as bancadas voltem a ter público. "Já se pode ir ao cinema, aos shoppings e até vão realizar-se concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, onde a situação está menos controlada, e não podemos ir aos estádios", lamenta.

A Polícia de Segurança Pública já anunciou, de resto, que vai dar particular atenção aos espaços de potencial concentração de adeptos, como os centros de estágios, locais de treino e unidade hoteleiras nas quais as equipas ficarão instaladas. E hoje mesmo a PSP do Porto entrou em contacto com Fernando Madureira para perceber em que moldes a claque pretende deslocar-se até Famalicão - será em viaturas particulares e não em autocarro - e como irá ser feito o apoio à equipa de Sérgio Conceição.

O mail na íntegra

"Boa tarde Srª Drª Graça Freitas

Antes de mais, quero, em nome pessoal e de milhões de portugueses, agradecer o seu contributo notável no combate à pandemia Covid-19. Bem haja!

Dirijo-me a si na qualidade de líder dos SuperDragões, maior grupo de apoio ao FC Porto. Desde a primeira hora que assumimos a responsabilidade social inerente a uma Associação que faz da Integração e Solidariedade dois pilares basilares da sua existência.

Tanto no apoio a unidades hospitalares, e seus respetivos profissionais, como às populações mais desprotegidas, estivemos, e ainda estamos, na primeira linha de apoio, compreendendo a importância de toda esta nova realidade para a as populações.

Como seguramente compreenderá, enquanto líder de uma claque que faz do apoio ao seu clube a sua maior razão de viver, estou perante um problema de difícil gestão e para o qual pedia a sua ajuda, conselhos e recomendações.

Regressam esta semana os jogos da I Liga e com eles toda a emoção em seu redor. Como calcula, é difícil liderar um conjunto de pessoas que neste momento já podem frequentar os seus ginásios, irem à missa e à praia, frequentarem os seus cafés e restaurantes preferidos, e depois conseguir impedi-los de apoiar o seu clube.

É público que temos intenção de marcar presença no exterior dos estádios onde o FC Porto jogue, sempre respeitando o devido distanciamento social, utilizando máscaras, o número máximo de aglomerados de pessoas, e medidas de higienização, etc.

Ainda assim, conscientes de que este é um problema social e não apenas dos SuperDragões, nada queremos fazer para que alguma instrução da DGS não seja respeitada. Pelo contrário, queremos dar um exemplo de cidadania e de que o regresso à "nova normalidade" poderá ser feito com sentido de responsabilidade.

Neste sentido, reitero o meu pedido de ajuda através de conselhos e recomendações específicas que devam ser tidas em consideração, comportamentos a evitar e, essencialmente, a melhor forma de passar uma imagem de respeito pelo próximo, sem abdicar do regresso à normalidade.

Apresento os meus respeitosos cumprimentos,

Fernando Madureira"