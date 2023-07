Silvestre Varela terminou a carreira, mas continua em funções no FC Porto

Depois de duas épocas no FC Porto B, o antigo extremo vai ser treinador adjunto de António Folha.

Silvestre Varela vai integrar a equipa técnica do FC Porto B, sendo um dos treinadores adjuntos de António Folha. O antigo extremo, de 38 anos, pendurou as botas no final da última época, precisamente ao serviço dos "bês" azuis e brancos e agora mantém-se perto da equipa, mas com uma função diferente.

Nas duas últimas temporadas, Varela foi orientado por António Folha. Agora será colega de profissão.

O FC Porto B iniciou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época.