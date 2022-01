Sérgio Oliveira marcou no FC Porto-Santa Clara

Os dirigentes do clube italiano estão apostados em oferecer a José Mourinho as melhores condições para atacar os lugares de acesso à Liga dos Campeões

O namoro que Sérgio Oliveira manteve com a Roma durante o verão reacendeu-se com a abertura do mercado de transferências e tem boas hipóteses de acabar em casamento até 31 de janeiro.

Perante a notícia d' O JOGO desta quinta-feira, o diretor-desportivo da equipa romana, o português Tiago Pinto disse: "Sérgio Oliveira? Não posso falar, não é o momento", acrescentando à estação de televisão DAZN que o clube da capital italiana está "muito perto de contratar Ainsley Maitland-Niles, do Arsenal".

Mourinho quer levar Sérgio Oliveira do FC Porto: confira os detalhes