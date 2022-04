Sérgio Conceição: "Taremi? Quando um jogador tem dúvidas, normalmente corre mal"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 20h30, no Estádio do Dragão).

Portimonense: "É um jogo que representa uma final para nós, tudo pode acontecer. Temos de olhar para o Portimonense no seu todo. Estamos a falar de uma equipa que, só pelos jogos fora, estava em sexto lugar. É uma equipa com alguns jogadores de fora e isso cria alguma indefinição na nossa preparação, nos pormenores que trabalhamos. É uma equipa técnica experiente, batida na I Liga. Espera-nos mais um jogo difícil, cabe ao ao FC Porto fazer de tudo para ganhar os três pontos importantes."

Penáltis de Taremi: "Em relação aos penáltis, não há nada a dizer. Acho que é daqueles fins de semana em que não há dúvidas."

Palavras para Taremi: "Sobre as minhas palavras sobre o Mehdi. Ouvi comentários a dizer que tinha destabilizado. Não. O jogador foi ao banco e estava com dúvidas se atirava para a para a direta ou esquerda. E quando um jogador tem dúvidas, normalmente corre mal. Não ando aqui há dois dias, tenho alguns anos disto. Depois foi tudo o que contei. O Fábio pensou que estava a chamar por uma situação, estava definido que o Mehdi bateria, o Fábio era o segundo e depois o Evanilson. Estava tudo definido. Então eu disse: "Então o Mehdi não marca, marca o Fábio". O Fábio pensava que eu estava a pensar que ele estava a forçar para ser ele bater o penálti e não era nada disso. São situações de jogo, de grupo de trabalho com treinador. Não houve confusão nenhuma. Falhou o penálti, falhou o FC Porto. Marcou o primeiro penálti, que deu os três pontos ao FC Porto, foi a equipa do FC Porto"

