Sérgio Conceição garantido no banco do FC Porto na Supertaça com o Benfica

Treinador foi punido com um mês de suspensão, mas apresentou recurso no TAD e providência cautelar, que foi aceite.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, vai poder sentar-se no banco no jogo da Supertaça com o Benfica, agendado para as 20h45 de quarta-feira, em Aveiro. O técnico dos dragões recorreu do castigo de um mês, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, para o Tribunal Arbitral do Desporto. A providência cautelar apresentada foi aceite.

Conceição, recorde-se, foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de 10 200 euros pelos incidentes ocorridos no jogo da temporada passada com o Casa Pia, no Estádio do Dragão, e com o castigo de um mês falharia não só o clássico como o arranque de campeonato.