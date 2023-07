CD pune Sérgio Conceição com um mês de suspensão e multa

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na base do castigo estão os incidentes no FC Porto-Casa Pia da época passada. Treinador dos dragões não poderá estar no banco na Supertaça, caso se confirme a punição.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um castigo de um mês de suspensão e ainda uma multa no valor de 10 200 euros a Sérgio Conceição. Em causa estão incidentes ocorridos no FC Porto-Casa Pia (2-1), da temporada 2022/23.

O treinador dos azuis e brancos poderá recorrer desta decisão para o Conselho de Justiça ou para o TAD. Caso se confirme o castigo, Sérgio Conceição não estará no banco dos dragões frente ao Benfica, na Supertaça (9 de agosto).

Vasco Matos, antigo treinador adjunto do Casa Pia e agora técnico principal do Santa Clara, também esteve envolvido nos referidos incidentes e foi igualmente punido pelo Conselho de Disciplina: um mês de suspensão e uma multa de 4080 euros.

Os castigos em causa, se confirmados, começarão a ser cumpridos a partir do dia da Supertaça.