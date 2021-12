Seleção brasileira atenta: "Evanilson é um jogador de mão cheia e Pepê vai resultar"

André Jardine, selecionador olímpico do Brasil, diz a O JOGO que o avançado tem "teto muito alto" e o extremo "está louco para mostrar serviço". Os dois jogadores vivem momentos de forma contrastantes. Evanilson é titular e até bisou no clássico, enquanto Pepê não tem visto Díaz facilitar-lhe a vida. Mas há crença na qualidade do ala

Evanilson foi um dos desataques no clássico em que fez dois dos três golos - antes de ser expulso - e tem ganho protagonismo no ataque portista. Pepê, por outro lado, está numa situações contrastante, com poucas oportunidades no onze.

O JOGO falou com André Jardine, conhecedor do duo, com quem trabalhou num passado recente e o selecionador olímpico do Brasil considera que o avançado tem provado ser um "jogador de mão-cheia" de dragão ao peito, ao ponto de estar referenciado pela seleção principal do Brasil, enquanto o extremo, ainda em processo de adaptação, irá "continuar a trabalhar" até ganhar preponderância.