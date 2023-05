SAD do FC Porto aumenta valor do empréstimo obrigacionista

A sociedade desportiva do FC Porto tinha até esta quarta-feira para tomar a decisão

A SAD do FC Porto comunicou esta quarta-feira à CMVM o aumento do montante global do Empréstimo Obrigacionista (EO) que está a decorrer. Assim, o EO passa de 40 milhões de euros para 55 milhões de euros.

A sociedade desportiva, recorde-se, tinha até esta quarta-feira para tomar a decisão de aumentar o montante global da operação.

"Informa-se que a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (a "FC Porto SAD" ou o "Emitente" e/ou "Oferente") decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 31 de maio de 2023, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "FC Porto SAD 2023-2026" ("Obrigações FC Porto SAD 2023-2026") objeto da oferta pública de subscrição ("Oferta de Subscrição") e da oferta pública de troca ("Oferta de Troca", em conjunto com a Oferta de Subscrição, "Ofertas") às quais se refere o prospeto de oferta pública e admissão à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") em 16 de maio de 2023 ("Prospeto") para até 11.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €55.000.000", refere o documento.

