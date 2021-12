Rúben Semedo vai ser jogador do FC Porto: eis os moldes do negócio

Gregos apresentaram na quinta-feira Manolas, num claro sinal de que não contam com o alvo dos portistas. SAD vai oferecer a Sérgio Conceição o elemento que falta para "equilibrar" as opções no eixo

Sérgio Conceição admitiu há dias que gosta de trabalhar com cinco centrais e a SAD prepara-se para oferecer-lhe o elemento que falta para juntar ao quarteto [Pepe, Marcano, Mbemba e Fábio Cardoso] que fez a primeira metade da temporada.

Rúben Semedo, do Olympiacos, há muito que é o eleito e o negócio ainda não está fechado, mas muito bem encaminhado. De acordo com o que O JOGO apurou, neste momento, falta apenas acertar o valor da opção de compra do passe, uma vez que com o atleta há muito que está tudo tratado, depois de este ter dito "sim" ao convite dos dragões.