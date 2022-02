Rúben Semedo em estreia nos convocados no FC Porto

Central perdeu peso e já entra nas escolhas portistas. Marchesín e Wendell, suspensos pela UEFA, falham receção aos laziali.

Rúben Semedo é a grande novidade nos convocados do FC Porto para a partida desta quinta-feira, com a Lázio. O central, que reforçou os dragões em cima do fecho do mercado de inverno, já apresenta os índices físicos exigidos por Sérgio Conceição, podendo ser opção frente aos laziali.

Porém, é de esperar que Pepe e Mbemba mantenham o lugar no onze, que até deve sofrer algumas mudanças em relação ao clássico, já que domingo há jogo em Moreira de Cónegos e o tempo para recuperar é curto. Pepê e Grujic são dois candidatos a entrar de início, por exemplo.

De fora ficam Marchesín e Wendell, punidos pela UEFA com um e três encontros de suspensão, respetivamente, por terem sido expulsos com o Atlético de Madrid (1-3), na despedida da Champions.

De resto, todos os disponíveis foram convocados. Manafá fez tratamento.