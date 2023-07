Ronaldo questionado sobre Otávio: "Vamo-nos reforçar, mas não há nada em concreto"

Jogador do Al Nassr reage ao interesse saudita no médio do FC Porto.

Cristiano Ronaldo foi na noite desta sexta-feira questionado sobre o interesse do Al Nassr em Otávio, médio que é companheiro de CR7 na Seleção Nacional e brilha com a camisola do FC Porto.

"Acordo? Totalmente mentira. Lançam a notícia para ver o isco, mas não há nada finalizado. O Al Nassr já teve 10 ou 15 jogadores que diziam que vinham e ainda não se viu nada. Vamo-nos reforçar, mas não temos nenhum jogador ainda em concreto", disse Ronaldo aos jornalistas, depois do triunfo do emblema saudita, treinado por Luís Castro, frente ao Farense, por 5-1, num particular realizado no Algarve.