Roma não quer pagar os 13 milhões e não aciona a opção de compra por Sérgio Oliveira

Prazo termina amanhã, mas os romanos não querem pagar 13 M€ por Sérgio Oliveira.

A Roma não está disposta a pagar os 13 milhões de euros que foram fixados na opção de compra de Sérgio Oliveira. Quem o escreveu ontem foi a "Gazzetta dello Sport" indo de encontro ao que O JOGO escreveu há algumas semanas.

A equipa italiana ficou satisfeita com o rendimento do médio - três golos em 22 jogos - que está cedido pelo FC Porto, mas não ao ponto de avançar com o valor inicialmente acordado.

A data para acionar a opção de compra termina já amanhã e, de acordo com as notícias em Itália, o diretor desportivo da Roma, o português Tiago Pinto, já avisou a SAD azul e branca que não vai fazer a transferência desse dinheiro, estando no terreno à procura de alternativas para Sérgio Oliveira.

Na sexta-feira, o médio, que esta época conquistou a dobradinha em Portugal e a Conference League pela Roma, esteve num evento de moda e não abriu o jogo quanto ao seu futuro. "O importante para a minha carreira é continuar a vencer. Tenho contrato com o FC Porto [até 2025] e agora vou descansar e recarregar baterias", referiu.

Se a Roma não chegar a acordo com os portistas, Jorge Mendes tentará encontrar uma solução.