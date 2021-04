Repórter de imagem da TVI agredido no final do Moreirense-FC Porto

GNR identificou presumível agressor

Um repórter de imagem da TVI foi esta segunda-feira à noite agredido nas imediações do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate do FC Porto com o Moreirense. O ato ocorreu, junto ao parque de estacionamento do recinto desportivo do clube de Moreira de Cónegos, numa altura em que o profissional do canal televisivo filmava a passagem do presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa.

Segundo depois a TVI adiantou, a GNR identificou o presumível agressor, referindo tratar-se de Pedro Pinho, empresário com participação em diversas transferências do FC Porto. O repórter de imagem foi, na sequência da agressão, auxiliado pelo staff médico do FC Porto.

Mais tarde, a TVI revelou que o vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, procurou a equipa de reportagem da estação de televisão, pedindo desculpa pelo sucedido em nome do clube azul e branco.