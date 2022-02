Processo de naturalização de Galeno em fase de conclusão

A documentação foi enviada ao Governo português e encontra-se em fase final de apreciação

Em Portugal desde o verão de 2016, Galeno já cumpriu tempo suficiente a residir no país para solicitar o processo de obtenção da dupla nacionalidade e consequente passaporte europeu. E foi o que o extremo fez já na parte final do ano passado, conforme O JOGO noticiou em tempo oportuno.

A documentação foi enviada ao Governo português e encontra-se em fase final de apreciação, aguardando-se apenas a tramitação protocolar. Em breve, Galeno passará a estar elegível para a Seleção Nacional, ficando depois nas mãos do selecionador uma eventual chamada. "Fico muito feliz por conquistar a cidadania portuguesa. Foi um país que me acolheu muito bem e onde tive a felicidade de conseguir desenvolver a minha carreira. É claro que se fosse chamado para a seleção portuguesa iria com o maior prazer. Claro que sonho com a seleção brasileira também", atirou na altura o extremo, a propósito da solicitação feita para se tornar português.

A naturalização tem ainda como objetivo facilitar uma eventual futura transferência para outros campeonatos, ainda que no caso do inglês, devido ao "brexit", esse requisito tenha deixado de fazer sentido. Jogadores com passaporte comunitário passaram a contar como estrangeiros e, neste caso, sujeitos a maiores restrições.