"Portugal é pequeno" para "um dos melhores jogadores da Europa": Marca rende-se a Luis Díaz

A Marca avaliou Luis Díaz, "o melhor jogador da Europa a jogar fora das cinco principais ligas" e um dos maiores talentos do futebol mundial, que já é grande demais para jogar em Portugal, escreve o jornal espanhol.

As excelentes exibições que Luis Díaz tem protagonizado esta temporada não deixam ninguém indiferente. Em Portugal, na Colômbia e um pouco por todo o lado onde os jogos do avançado e do FC Porto passam. Em Espanha, o jornal Marca dedicou um longo artigo ao colombiano e não faltam elogios.

"Luis Díaz converteu-se, provavelmente, no melhor jogador da Europa fora das cinco principais ligas. (...) Na remontada ante o Estoril, voltou a mostrar a sua superioridade. Os seus números são avassaladores. Ainda estamos em janeiro e já apresenta os melhores números da carreira, com 15 golos e seis assistências em 25 jogos com os dragões. E luta pelo troféu de melhor marcador, com 13 golos, a par de Darwin", é assim que o diário espanhol começa por descrever Lucho, numa peça em que recorda entrevistas do próprio e de outras figuras que falam sobre o jogador.

"Portugal é pequeno para ele. A prova é que recebe prémios aos três de cada vez. Foi nomeado Melhor Jogador, Melhor Avançado e ainda ganhou o Melhor Golo da Liga Bwim, nos meses outubro/novembro. (...) Está a encantar com a mudança desde que chegou ao FC Porto até se tornar um dos melhores jogadores da Europa", refere ainda a Marca.