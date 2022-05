Pormenor na final da Taça: Taremi dedicou golo a jovem com leucemia

Foi a forma encontrada pelo avançado iraniano e todo o grupo de dedicar esse momento de alegria a Inês Pinto

Quando marcou o primeiro golo na final da Taça de Portugal, que o FC Porto conquistou, batendo o Tondela, por 3-1, Taremi festejou com os companheiros e depois mostrou uma camisola do FC Porto com o número 10 e o nome "Ni".

Foi a forma encontrada pelo avançado iraniano e todo o grupo de dedicar esse momento de alegria a Inês Pinto, uma jovem portista de 16 anos que está a lutar contra uma leucemia desde junho de 2020.