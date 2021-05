Pinto da Costa visita ala pediátrica: "O impossível só demora um pouco mais a resolver"

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, visita esta segunda-feira as obras do que será o "Espaço Dragão" na nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. Uma obra que ainda decorre.

Pinto da Costa esteve nesta tarde de segunda-feira no Hospital de São João, no Porto, a visitar o decorrer das obras da nova ala pediátrica, a qual incluirá o "Espaço Dragão". "Esta obra, é um sonho muito antigo, de muita gente. Foi dada como sendo impossível, mas, costumo dizer, o impossível só demora um pouco mais a resolver Contem comigo e com o FC Porto, estaremos sempre disponíveis e obrigado por nos fazerem o favor de darem-nos a possibilidade de contribuir para que as crianças, que tiveram azar ou pouca sorte em termos de saúde, possam sentir-se felizes neste espaço, habituando-se a pensar que juntos venceremos. E, de certeza, com os profissionais de saúde deste hospital, muitos irão vencer", disse aos jornalistas durante a visita.

Pinto da Costa aproveitou ainda para homenagear todos os profissionais de saúde por terem enfrentado a pandemia com consequências "na alma e corpo", recordando ainda que nas duas vezes em que esteve internado no São João aprendeu a admirar ainda mais todas as pessoas que lá trabalham.