Pinto da Costa visa Governo: "Se pensam que nos vergam, enganam-se"

Texto de opinião assinado por Pinto da Costa na edição da Dragões, online desde este sábado

À imagem do que fizera numa recente entrevista, Pinto da Costa volta este sábado a visar o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues; e o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. "Sabemos que não podemos abdicar de nenhum dos nossos direitos porque vivemos num país em que com a maior das facilidades se procura impor uma mordaça a quem levanta a voz fora da capital. Um país em que um ministro da Educação e um alegado secretário de Estado do Desporto são muito lestos a juntar-se ao coro dos que procuram branquear o que se passou no relvado de Moreira de Cónegos, enquanto deixam por resolver os problemas que atormentam milhares de professores e de alunos e convivem com a maior das naturalidades com a propaganda aos principais clubes de Lisboa que é feita na televisão pública em plena Tele Escola. Se pensam que nos vergam, enganam-se. Nunca desistiremos da nossa luta", escreveu no texto de opinião que assina na Dragões, publicação do clube disponível online desde este sábado.

A fechar o texto, Pinto da Costa fala ainda do incidente, já depois do Moreirense-FC Porto, no qual o empresário Pedro Pinho é acusado de agredir o repórter de imagem da TVI. "Parece-me óbvio e já o disse publicamente, mas reafirmo-o porque há muitos que preferem fazer de conta que estas palavras não existem: tanto o FC Porto como eu em particular repudiamos qualquer ato de violência praticado seja contra quem for e seja onde for."