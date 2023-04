Pinto da Costa tomou posse pela primeira vez há 41 anos: "História ainda não acabou"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

FC Porto fala em "viragem na história do desporto português".

Cumprem-se este domingo 41 anos desde que Pinto da Costa tomou posse como presidente do FC Porto pela primeira vez. Depois de recolher 4591 votos de 5028 associados, o dirigente materializou a chegada à liderança do clube, ato que se repetiu 14 vezes.

Se foi o dia em que "perdeu o nome", como Pinto da Costa referiu recentemente, marcou uma viragem profunda no FC Porto, que se catapultou para os títulos, com destaque para sete internacionais, entre os 67 ganhos pelo futebol. Em todas as modalidades, passam os 1300.

"23 de abril de 1982. Este é o dia que torna definitiva uma viragem na história do desporto português cuja génese remontava a 25 de abril de 1974. Jorge Nuno Pinto da Costa tomava posse como presidente do FC Porto pela primeira vez e a partir daí nada seria como antes. Há muitos dados que podem sustentar esta afirmação, mas o que talvez seja mais impressionante é outra constatação: esta é uma história que ainda não acabou. 41 anos depois, o FC Porto continua a vencer e a lutar por títulos com Jorge Nuno Pinto da Costa", destacou o clube na newsletter Dragões Diário.