Pinto da Costa lembra Calabote, Bruno Paixão e fala do "campeonato de Hugo Miguel"

Presidente do FC Porto usou a história para voltar a apontar o dedo a uma das arbitragens da época passada

Numa semana em que foi suspenso por 21 dias pelo Conselho de Disciplina por críticas à arbitragem - em causa um dos jogos com o Braga da meia-final da Taça de Portugal - esse foi, precisamente, o tema que destacou no episódio desta quinta-feira de "Ironias do destino". O ano em causa era o de 2000, mas o líder dos dragões fez a ponte para o presente. "

Ciclicamente, há arbitragens que marcam um campeonato. Assim como o de 1959 ainda hoje é conhecido como o campeonato do Calabote, o de 2000 foi o campeonato do Bruno Paixão. Fomos jogar a Campo Maior e foi de tal forma inqualificável a arbitragem, que ainda hoje se fala no Bruno Paixão. Foi incrível e tendenciosa. Como o de 2021 vai ficar para sempre como o campeonato do Hugo Miguel. São arbitragens tão infelizes que marcam a própria história do campeonato", sublinhou, lembrando que nesse jogo com o Campomaiorense foi "a primeira e única vez" que viu Fernando Santos "perder a cabeça com um árbitro". Quanto a Hugo Miguel, o FC Porto continua sem esquecer a arbitragem do empate em casa do Moreirense (1-1), jogo no qual reclamou três penáltis.

Para Pinto da Costa é "difícil" lidar com estas situações porque, reclamou, "ao futebol ainda não chegou o 25 de Abril, não há liberdade de expressão". "E falta que se lembre, como disse o doutor Mário Soares, que perante determinadas situações, as pessoas têm o legítimo direito de se indignarem", acrescentou, garantindo que não tem receio de falar, apesar dos processos e suspensões. "Eu falo de factos, não faço juízos de valor sobre as pessoas nem sobre as suas intenções. Dizer que o Hugo Miguel não marcou três penáltis claros toda a gente disse, é uma realidade. E isso provoca-me indignação. Há gente que ainda não percebeu que há esse direito e o direito de se mostrar indignado quando as coisas não acontecem corretamente. Ainda há gente do antigamente que tem mentalidade retrógrada que não aceita que os outros, em liberdade, possam expressar a sua opinião", criticou.