Pinto da Costa e as renovações de Otávio e Marega: "Está preso por detalhes"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, falou sobre a renovação de alguns jogadores que terminam contrato no final da época, em entrevista ao Porto Canal.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, revelou esta terça-feira que a renovação de contrato com Otávio está muito perto de acontecer. Os dragões também pretendem prolongar o vínculo com Marega, mas há dificuldades em negociar, porque o empresário do maliano está com dificuldades em viajar para Portugal.

"No início da temporada havia quatro jogadores importantes com contrato a terminar: Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. Decidimos que queríamos continuar com os quatro. O primeiro a renovar tinha de ser o Pepe, pelo que significa para o FC Porto. Podia ter ido auferir três vezes mais e veio por paixão. Entendi que tinha de ser o primeiro e foi, renovou por dois anos. Tem provado nos últimos jogos que, se calhar, ainda vamos renovar outra vez. Com 38 anos, ainda correu mais de dez quilómetros no jogo com o Paços de Ferreira. Depois também renovámos com o Sérgio Oliveira. Com o Otávio, estamos em conversações diretas com os empresários e perto de chegar a acordo. Está preso por detalhes. Com o Marega já comunicámos que estamos interessados em renovar e esperamos pelo empresário, que tem tido dificuldade em arranjar voo, por causa da pandemia. Não há prazos, é quando o empresário puder vir. Aí negociaremos", disse o líder portista em entrevista ao Porto Canal.