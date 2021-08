Pinto da Costa: "Até ao final do meu mandato não tenho problemas com o treinador"

Declarações de Pinto da Costa no último episódio do programa "Ironias do Destino", do Porto Canal.

Renovação de Conceição, difícil ou não? "Sempre disse que o meu treinador era o Sérgio Conceição, que não admitia outra opção, e que, se possível, queria que ele fizesse contrato até ao fim do meu mandato. Era o meu desejo e o de todos os portistas. Alguns comentadores disseram que não queriam que ele ficasse porque queriam que o FC Porto perdesse, o que é natural porque são de outros clubes. Eu também quero que os outros clubes percam, sendo os jogos em Portugal. À meia-noite de sexta para sábado foi comunicado e cinco minutos antes na CMTV estava um sujeito a dizer que havia complicações e que não ia assinar porque exigia o afastamento do Pedro Pinho e do Luís Gonçalves. Desde a primeira hora ele demonstrou vontade de ficar no FC Porto, rejeitando contactos e convites aliciantes, e isso fez com que renovássemos três anos."

Confiança: "Da parte dele terá influenciado a confiança que tem em mim, da minha parte foi a certeza que tenho que ele é o treinador que se dedica de alma e coração e que, com as nossas limitações, que as temos, permite que o FC porto possa andar no topo do futebol europeu, disputar e vencer títulos. Foi um descanso saber que até ao final do meu mandato não tenho problemas com o treinador."

Alguma vez se chateou com Conceição? "Nunca tive nenhum problema. Sei que o Sérgio Conceição fica de muito mau humor quando perde, mas no dia em que tiver um treinador que fica bem humorado quando perde, não serve para mim."