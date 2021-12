Pinto da Costa: aniversário de esperança renovada e com marca histórica à vista

Pinto da Costa faz anos com o FC Porto empatado com o Sporting na liderança. Nas outras duas vezes em que isso aconteceu, foi campeão nacional.

Pinto da Costa comemora esta terça-feira 84 anos de idade e se a liderança no campeonato e a recente vitória categórica sobre o Benfica na Taça de Portugal são motivos para festejar, os últimos 365 dias não foram muitos felizes para o líder dos dragões, não só a nível desportivo como pessoal, já que viu partiu dois irmãos no último mês e meio.

Há precisamente um ano, Pinto da Costa foi ao Museu do clube receber a Supertaça Cândido de Oliveira, ganha uma semana antes ao Benfica, mas desde então não voltou a festejar títulos com o futebol. Contudo, há um bom presságio: sempre que festejou o aniversário com FC Porto empatado com o Sporting, foi campeão. Uma regra confirmar em maio.