Pepa recebe João Marcelo no Cruzeiro por empréstimo do FC Porto

Central de 23 anos vai cumprir uma época de empréstimo em Belo Horizonte, com o Cruzeiro a reservar uma opção de compra cujos valores não são conhecidos.

O Cruzeiro, treinado por Pepa, anunciou esta terça-feira a contratação de João Marcelo, central brasileiro que foi emprestado pelo FC Porto até junho de 2024, num negócio avançado em tempo oportuno por O JOGO e que inclui uma opção de compra, cujos valores não são conhecidos.

Depois de se ter despedido dos colegas de equipa no Olival, no sábado, o central de 23 anos viajou até Belo Horizone na segunda-feira, onde cumpriu os habituais exames médicos e assinou contrato com o atual décimo classificado do Brasileirão.

João Marcelo regressa desta forma ao seu país-natal, de onde saiu em 2020 para integrar a equipa B dos dragões, onde realizou 26 jogos na época passada, apontando sete golos e uma assistência.