João Marcelo vai ser cedido ao Cruzeiro e já se despediu dos colegas no Olival

Clube brasileiro fica com opção de compra

João Marcelo vai ser emprestado até ao final do ano ao Cruzeiro, do Brasil, e já se despediu dos companheiros no Olival, sabe O JOGO. O central não participou sequer na sessão fotográfica do plantel, estando a preparar a viagem de regresso ao seu país, de onde saiu no verão de 2020 para reforçar a equipa B do FC Porto. Este empréstimo ao emblema orientado pelo português Pepa, atual 11.º classificado do Brasileirão, incluiu uma opção de compra do passe no final, por valores que ainda são desconhecidos.

João Marcelo, de 23 anos, preparava-se para iniciar a temporada como quinto central do plantel principal do FC Porto, como sucedeu em 22/23, atrás de Pepe, Marcano, Fábio Cardoso e David Carmo e, perante as poucas perspetivas de ser utilizado decidiu aceitar a proposta do Cruzeiro que desde fevereiro o andava a "namorar".

Marcelo fez apenas dois jogos na equipa A, ambos em dezembro de 2021, com o Rio Ave para a Taça da Liga e com o... Benfica para a Taça de Portugal, ainda que neste caso só tenha estado um minuto em campo. Desde essa altura que treinava diariamente sob as ordens de Conceição, mas competia apenas na equipa B. Há pouco mais de um ano, o FC Porto investiu 500 mil euros na compra do seu passe, uma vez que estava cedido pelo Tombense. Agora, regressa ao seu país.