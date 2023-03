Paraguai abre as portas a Pepê: "Tem de mostrar que quer vir"

Pepê quer representar a seleção do Brasil.

Guillermo Barros Schelotto, selecionador do Paraguai, abriu as portas da seleção a Pepê, cuja mãe é natural daquele país, mas o extremo portista não está, nesta fase, interessado uma vez que mantém o sonho de representar o Brasil.

"Não tive qualquer contacto com eles [Maurício, do Internacional, e Pepê]. Chegou-nos a informação da possibilidade de eles se naturalizarem paraguaios, mas eu não os posso obrigar. Eles é que têm de dar um passo em frente, têm de se matar a mostrar que querem vir jogar para cá", referiu o treinador.

"Agora, se me estás a perguntar como ele jogam, eu digo-te que jogam muito bem. Sem qualquer dúvida. Um joga no FC Porto e o outro no Inter [de Porto Alegre]. Vemos futebol em todo o Mundo para termos conhecimento de todos os jogadores que podemos ter aqui", acrescentou o selecionador paraguaio.