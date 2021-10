Otávio trocou folga por tratamento no Olival

Otávio saiu lesionado do jogo com o Liverpool, no Dragão

O médio é o único elemento do plantel do FC Porto aos cuidados do departamento clínico.

Todos os dias contam durante a recuperação de uma lesão e, por isso, Otávio trocou a folga de segunda-feira por mais uma sessão de tratamento a um problema na coxa direita.

O médio é o único elemento do plantel do FC Porto aos cuidados do departamento clínico, que espera poder devolvê-lo às opções de Sérgio Conceição até à receção ao Milan, no dia 19, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O restante grupo só volta a trabalhar na quarta-feira.