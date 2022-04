O onze provável do FC Porto para a receção ao Portimonense

Com o título mais perto, treinador levou para estágio todos os jogadores disponíveis, incluindo Marcano. Equipa que iniciará jogo com o Portimonense, que perdeu sempre no Dragão, deve ser a mesma que ganhou em Guimarães, com Fábio Vieira a ter a dupla função de quarto médio e de avançado.

Sérgio Conceição não deve fazer alterações no onze que esta noite (20h30) vai iniciar a partida com o Portimonense, num jogo que pode deixar os dragões ainda mais perto do título e com o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões assegurado.

Faltam dez pontos para o objetivo maior - que podem ser menos se o Sporting escorregar - e a receção ao algarvios, a quem o FC Porto ganhou sempre em casa, será com os mesmos que entraram em campo em Guimarães.

Ou seja, Grujic vai manter-se como o substituto de Uribe, mas atuando mais recuado no setor intermediário que terá o "reforço" de Otávio ao lado do melhor jogador da Liga no mês passado, Vitinha, ficando Fábio Vieira como a dupla função de quarto médio e de avançado. Pepê e Taremi jogarão mais abertos na frente. Na defesa, que não sofre golos há quatro jornadas, nada de novo.

De resto, Sérgio Conceição chamou para estágio todos os jogadores disponíveis, incluindo Fernando Andrade, que entra nas opções pelo segundo jogo consecutivo, e Marcano, há muito afastado da lista de convocados. Danny Loader, avançado da equipa B, também foi chamado.

Ainda assim, não é de prever que o espanhol entre na ficha de jogo, visto que além dos dois titulares [Pepe e Mbemba], ainda há Fábio Cardoso e Rúben Semedo como alternativas para o eixo defensivo. Marcano, refira-se, já não joga desde 30 de outubro e a última vez em que se sentou no banco foi no empate caseiro com o Gil Vicente (1-1) no final de fevereiro, numa partida em que Pepe estava castigado e Rúben Semedo ainda estava na fase de recuperar o ritmo competitivo.

Para esta noite, recorde-se, Conceição não pode contar com os três jogadores que continuam entregues ao departamento médico: Uribe, Manafá e Bruno Costa. O colombiano é a baixa mais importante, dado ser habitual titular, havendo a expectativa quanto a uma possível, mas difícil, recuperação a tempo do clássico com o Sporting, da Taça de Portugal.

Onze provável do FC Porto (4x4x2): Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha e Fábio Vieira; Pepê e Taremi.