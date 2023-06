"O míster Sérgio Conceição é um dos melhores do mundo"

Toni Martínez lembra que foi Sérgio a levá-lo do Famalicão para o FC Porto e enaltece os feitos do técnico em "anos de gestão difícil". Manter parceria é desejo para 2023/24

Grau de exigência do homem do leme azul e branco é o que o distingue dos outros treinadores, considera o ponta de lança espanhol. "Ele nunca acha que estás no máximo", sublinha o 29.