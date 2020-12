"O Hulk não está com o espírito certo no Shanghai SIPG"

Avançado brasileiro de 34 anos está nas cogitações do FC Porto para janeiro.

A insatisfação revelada por Hulk quando foi substituído no jogo da Liga dos Campeões da Ásia com os japoneses Yokohama Marinos, a 25 de novembro, fez Vítor Pereira excluí-lo dos encontros seguintes do Shanghai SIPG.

"Quero que os jogadores estejam com o espírito certo para jogar e o Hulk não está com o espírito certo", referiu o treinador português sobre a ausência do brasileiro, que o FC Porto deseja recrutar em janeiro, como jogador livre, uma vez que termina contrato no final de dezembro.

O Shanghai SIPG garantiu o apuramento para os oitavos de final da Champions asiática ao terminar o grupo em segundo lugar. Na ronda a eliminar, terá pela frente os japoneses do Vissel Kobe.

Hulk, por sua vez, prepra-se para deixar o emblema chinês ao cabo de quatro épocas e meia. Desde que deixou o FC Porto, em 2012, representou também o Zenit, da Rússia.