No Irão informam que Taremi ligou ao selecionador para esclarecer polémica

Avançado ficou fora da última convocatória da seleção iraniana.

A Imprensa iraniana noticiou que Taremi terá ligado a Dragan Skocic, selecionador do Irão, com o intuito esclarecer a polémica que deixou o avançado de fora da última convocatória.

O jogador do FC Porto terá explicado que as críticas que teceu foram dirigidas à estrutura do futebol iraniano e não ao técnico, que, juntamente com Aziz Khademi, presidente da federação, deverá viajar em breve para Portugal para observar jogadores e com vista está um possível particular com a Seleção Nacional.

Ontem, domingo, Mehdi foi suplente pela primeira vez na Liga 2021/22. Entrou na segunda parte do encontro com o Braga, ganho pelos dragões com um golo de Luis Díaz.